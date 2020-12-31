Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı - Son Dakika

Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı

31.12.2020 11:34
Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı, System.String[]

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 2021 yılı öncesi 2 bin 21 adet aşılı ayva fidanı temin edildi.

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 2021 yılı öncesi 2 bin 21 adet aşılı ayva fidanı temin edildi. Ürgüp merkez, belde ve köylerde bulunan üretici vatandaşlara toplamda 2 bin 21 adet aşılı eşme cinsi ayva fidanı dağıtıldı.

Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz temin ettikleri 2 bin 21 adet aşılı ayva fidanlarını ücretsiz olarak dağıtarak bitirdiklerini bildirdi.

Meyve üretiminin devamının sağlanması, tarımsal çeşitliliği artırma ve geliştirme bakımından önemli bir faaliyet olduğunu belirten Başkan Korkmaz, "Vatandaşlarımızı tarlalarına bahçelerine, fidan dikmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz. Temin ettiğimiz ayva fidanlarının muhafazalarını yaparak budama işlemlerini gerçekleştirdik. Bütün köylerimize ve mahallerimizi giderek aracımız ile ücretsiz dağıtımını sağladık. Tabi ki Ürgüp ilçemiz Nevşehir'in en büyük ilçesi nüfus yoğunluğu var elbet alamayanlar oldu herkese yetiştirebilmemiz maliyeti açısından mümkün görünmüyor, imkan ölçüsünde bu yıl 2.021 adet fidan dağıtabildik. Dağıttığımız fidanlar inşallah kişilerde üretim şevkini artırır alternatif çeşitli fidanlar da dikerek büyüklüğü çok önemli olmamakla meyve bahçeleri kurabilirler. Bu farkındalığı yaratabilirsek ne mutlu bize, üretim büyür gider, her şey hayal etmekle başlar ve azimle hayata geçer. Bu durumun hem vatandaşlarımıza hem de ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayvanın kendisinin ayrı, suyunun ayrı, çekirdeğinin ayrı, yaprağının ayrı faydası var, vitamin ve mineral yönünden çok zengindir.

İklim değişikliğinin etkisi ile dört mevsim iki mevsime düştü. Baharlar ortadan kalktı. Ilık geçen kışlar ve sıcak geçen yazlar yaşıyoruz. Bu değişikliğin en önemli sonuçlarından birisi de kuraklık. Kuraklığın boyutları artarsa, paramız olsa dahi, ürün bulmak mümkün olmayacak. Yerli ve milli üretimden başka çaremiz yok. Ülkemizde boş toprak kalmamalı. Önlem alınmazsa, gelecekte bu durum, tarımsal üretimi sekteye uğratacak, gıda güvenliği endişesini taşımamıza neden olacaktır. Kuraklık, dünyada önemli gündem maddelerinden biridir. Bir de pandemi süreci göz önüne alınırsa, gıdanın önemi daha çok artmaktadır.

Buradan yaşadığımız salgın hastalığın tez zamanda son bulmasını, yeni yılın mutluluk ve sağlık getirmesini yağışların, ekilen mahsullerin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Fidanların dağıtımına, temin ve organizesine yardımcı olan yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, delegelerimize ve muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı
Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı
Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı
Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı

Mustafa Korkmaz, Ziraat Odası, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimize sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Reformları milletimize sunacağız         
11:18
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu         
10:39
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu         
09:50
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi         
09:32
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek         
09:25
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 11:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürgüp Ziraat Odası üreticilere 2021 adet ayva fidanı dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei