Ürkmezgil 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

02.02.2026 09:16
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ürkmezgil, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ahmet Ürkmezgil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Ürkmezgil, "Haber" kategorisinde tercihini Burak Akbulut'un "Alaz atlı" karesinden yana kullandı.

Ürkmezgil, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karesine oy verdi.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ürkmezgil, "Tercüman Gazetesi'nde 90'lı yıllar öncesinde hepsi birbirinden ünlü ve değerli gazeteci üstatlarla beraber bulundum. Bakış açısı olarak nelere dikkat edildiği konusunda başka bir perspektif veriyor onlardan aldıklarım. Burada da estetik olarak çok farklı şeyler var ama birçok anlamda, birçok manada baktığım eserler oldu. Beni çok tatmin etti, çok da güzel şeyler var." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

