Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sundu.

Can, yaptığı konuşmada Kurtuluş Savaşı'nın bir milletin onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar koruduğunu dünyaya gösteren emsalsiz bir destan olduğunu belirtti.

15 Mayıs 1919'da ilk kurşunu İzmir'de Hasan Tahsin'in attığını anımsatan Can, şunları kaydetti:

"Hasan Tahsin'in düşmana attığı o ilk kurşunun ardından 1 gün sonra, 16 Mayıs 1919 tarihinde işgalin 2. gününde Urla'da yaşayan kalabalık Rum halkı Türk köylerine saldırmaya başladı. Alay Komutanı Yarbay Kazım Bey'in elinde ise yalnızca 18 asker bulunuyordu. Vatansever Urla halkı bu durum karşısında kasabadaki cephaneliğe el koyarak 120 kişilik milis kuvveti oluşturmayı başarmıştı ve Urlalılar'ın bu hareketi Batı Anadolu'da ilk Kuva-yı Milliye'nin Urla'da doğmasını sağladı." diye konuştu.