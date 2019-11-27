Son Dakika Haberleri: Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel...
Son Dakika Güncel Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel... - Son Dakika

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel...

6 saat önce

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla kabul edildi.

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel..., System.String[]

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla kabul edildi. - STRASBOURG

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:10:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu genel...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]