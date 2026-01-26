BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Uruguay Doğu Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ziyaret 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Son Dakika › Güncel › Uruguay Devlet Başkanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?