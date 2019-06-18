Son Dakika Haberleri: Uşak'lı iş adamı Sait Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'lı iş adamı Sait Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Sait Ağaoğlu için Ulucami de cenaze namazı kılındı.

Uşak'lı iş adamı Sait Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Sait Ağaoğlu için Ulucami de cenaze namazı kılındı.

Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı 85 yaşında ki Sait Ağaoğlu, sağlık sıkıntıları sebebiyle dün hayatını kaybetti. UOSB Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası Evli, 3 çocuk babası olan sanayici, işadamı Sait Ağaoğlu için öğlen namazına müteakip Uşak Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ağaoğlu'nun ailesi, sevenleri ve çalışanları katıldı.

Namazın ardından Sait Ağaoğlu'nun cenazesi Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
, cenaze, uşak organize sanayi bölgesi, uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'taki Mısır Konsolosluğu önünde Mursi için gıyabi cenaze namazı Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'lı iş adamı Sait Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]