Uşak sokakları boş kaldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak sokakları boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararların ardından, saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamar başladıktan sonra Uşak'ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı. - UŞAK