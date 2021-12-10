Uşak'ta 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ın Ulubey ilçesinde polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 17 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde şüpheli görülen kamyonet durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 10 bin bandrolsüz boş makaron, 7 bin tütünle doldurulmuş makaron ve 20 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.