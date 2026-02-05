Uşak\'ta 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.T. (23) idaresindeki 64 LV 405 plakalı otomobil, önünde seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan S.Y. (46) yönetimindeki 64 AAU 395 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 64 AAU 395 plakalı otomobil, önünde bulunan M.D. (56) idaresindeki 64 LV 431 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, sürücülerden S.Y. ve M.D. ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan G.Y. (39) ve S.T. (23) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK