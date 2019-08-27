Uşak'ta kadın şiddetine tepki

Uşak'ta kadın şiddeti protesto için yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünde toplanan grup "Öldüren sevgi istemiyoruz" sloganları atarak Tiritoğlu Parkı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Uşak Nar Kadın Dayanışma Ağı üyesi Münevver Küçükakın, Emine Bulut cinayetinin münferit bir cinayet olmadığını dile getirdi.

Kadınların kazanılmış haklarının elinden alınamayacağını kaydeden Küçükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınları koruyamayan, uğradığı ya da uğrayabileceği şiddetle onları baş başa bırakan hatta şiddeti bizzat yaratan ve körükleyen sistem çocuğunun gözleri önünde Emine Bulut kardeşimizi aramızdan almıştır. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir diyoruz. 'İstanbul sözleşmesi feshedilsin' diyenlere, kadınları şiddet gördüklerinde başvurabilecekleri mekanizmalardan yoksun bırakmak isteyenlere, kadın istihdamını arttırıcı politikalar geliştirmek yerine kadınların nafaka hakkına göz dikenlere, şiddeti, tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını engellemek yerine kadınların kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışanlara karşı bizler kadın mücadelemizi yükselteceğiz. Çocuklarımızın gözleri önünde öldürülmek istemiyoruz."