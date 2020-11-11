Uşak'ta kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı - Son Dakika

Uşak'ta kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı

11.11.2020 20:32
Uşak'ta kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı, System.String[]

Uşak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında, işlek caddeler, parklar, meydanlar, pazar yerleri, otobüs durakları, lokanta önleri gibi yerlerde sigara içme yasağı getirildi.

Uşak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında, işlek caddeler, parklar, meydanlar, pazar yerleri, otobüs durakları, lokanta önleri gibi yerlerde sigara içme yasağı getirildi.

Uşak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Funda Kocabıyık başkanlığında Uşak Valiliğinde toplandı. Valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre olağanüstü toplanan meclis kararıyla, işlek caddeler, parklar, meydanlar, yazar yerleri, otobüs durakları, lokanta önleri gibi yerlerde sigara içme yasağı getirildi. Öte yandan kurul, özellikle il giriş ve çıkışları olmak üzere özel ve ticari araçlarda, maske ve sosyal mesafe denetimlerinde izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığının HES Kodu veya T.C. kimlik numarası ile kontrollerinin yapılmasına, pazar yerlerinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek metre kareye göre uygun sayıda vatandaşların içeriye alınmasına, satıcıların ve vatandaşların bu hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına, ayrıca satıcıların ve çalışanların HES Kodu uygulaması ile kontrollerinin zabıtalarca yapılmasına karar verdi. Kurul ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına oy birliği ile karar verdi.

(Köksal Kılınç/İHA)

Uşak'ta kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı

Koronavirüs, Otobüs, Sigara, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı - Son Dakika


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