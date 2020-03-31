Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

6 saat önce

Uşak'ta polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri nedeniyle kent girişindeki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Uşak'ta karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı, System.String[]

Uşak'ta polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri nedeniyle kent girişindeki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise yapılan denetimlerden beklemelerine rağmen memnun olduklarını belirtti.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik ekipleri D300 karayolunda korona virüs tedbirleri kapsamında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla araçlar tek tek kontrol edilirken vatandaşlara korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde yolculuklarda kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol edildi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanları ise araçlarda bulunan vatandaşlara yüksek ateş kontrolü yaptı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mehmet Karakaya isimli vatandaş beklemelerine rağmen denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "3 saattir bekliyorum. Ama sağlığımız içinse beklerim. Herkesin beklemesi gerek, yolda bazı kişiler dönüyorlar, aslında dönmemeleri lazım. Ben sabaha kadar da olsa beklerim. Ülkemin ve kendimin sağlığı için kurallara uyalım" dedi. - UŞAK

Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:59 Kaynak: İHA

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