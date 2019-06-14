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Uşak'ta karne heyecanı

4 saat önce

Uşak'ta karne heyecanıUşak'ta, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı sonunda 332 okuldaki 61 bin 763 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Uşak'ta karne heyecanı
Uşak'ta, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı sonunda 332 okuldaki 61 bin 763 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Uşak Eşme Halil Erdoğdu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Funda Kocabıyık, velilerin, karnelerle ilgili olumlu veya olumsuz yorum yapmamalarını, çocuklarını karneleriyle değerlendirmemeleri gerektiğini vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Şahin ise, bu yıl kent genelindeki 332 okulda 6 bin 566 okul öncesi, 18 bin 370 ilkokul, 19 bin 902 ortaokul ve 16 bin 925 lise öğrencisinin karnelerini aldığını söyledi. Karne dağıtım töreni öğrencilerin fotoğraf çekilmesiyle son buldu
Uşak'ta karne heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 Kaynak: DHA
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