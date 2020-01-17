Uşak'ta karne heyecanı - Son Dakika

Uşak'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Uşak Şevkat İlkokulu'nda yarıyıl tatılı için düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan aldı.
Vali Kocabıyık, eğitim öğretim yılının ilk yarısının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve il genelinde 61 bin 431 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Öğrencilere tatilde bol bol oyun oynamalarını, telefon, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan uzak durarak sokakta doğada vakit geçirmelerini öğütleyen Kocabıyık, hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen sınıfları gezdi, hayırseverlere plaket verdi.
Törene Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.