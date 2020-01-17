Uşak'ta karne heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta karne heyecanı - Son Dakika

Uşak'ta karne heyecanı

7 saat önce

Uşak'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Uşak'ta karne heyecanı, System.String[]

Uşak'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Uşak Şevkat İlkokulu'nda yarıyıl tatılı için düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan aldı.

Vali Kocabıyık, eğitim öğretim yılının ilk yarısının sorunsuz şekilde tamamlandığını ve il genelinde 61 bin 431 öğrencinin karne aldığını söyledi.


Öğrencilere tatilde bol bol oyun oynamalarını, telefon, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan uzak durarak sokakta doğada vakit geçirmelerini öğütleyen Kocabıyık, hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen sınıfları gezdi, hayırseverlere plaket verdi.

Törene Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti
Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta karne heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]