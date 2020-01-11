Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

6 saat önce

Uşak'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.

Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu, System.String[]

Uşak'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.

Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çatalyol mevkisinde ormanlık alanda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu.

Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mustafa Özkaya, Karacahisar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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