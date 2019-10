Uşak'ta Muhtarlar Günü etkinliği

Uşak'ta "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Uşak Öz Merkez Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkilikte konuşan Vali Funda Kocabıyık, muhtarların halk ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan ilgili makamlara ileterek devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturduğunu söyledi.

Muhtarların önemli bir görev yürüttüklerini, fedakarlık gerektiren bir vazifeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle vatandaşlarımızın yönetime katılmasını sağlayarak kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanında toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanmasına da önemli katkılar sunmaktasınız. Kalkınmayı bir bütün olarak her boyutta sağlayarak Uşakımız'ın her köşesine dokunmanın, her meselesine ortak bir çabayla çözüm getirmenin sizden gelecek bu fikir ve önerilerle daha etkin ve verimli olacağı kanaatindeyim. "

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da muhtarların devletin temsilcisi olarak mahallelerinde ve köylerinde vatandaşların temel sorunlarının çözümü konusunda gayretle çalıştıklarını belirterek, "Muhtarlık ülkemizin demokrasisi ve hizmetin hayata geçirilmesi konusunda çok önemli bir vazife. Sizler milletimizin, vatandaşlarımızın dertlerini ve ihtiyaçlarını belirleyip bunların çözümü için gece gündüz çalışarak çalışarak katkı sağlıyorsunuz. Ülkemizin daha iyi yarınlara hazırlanması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Allah hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de muhtarlık görevinin kolay bir iş olmadığının farkında olduklarını, vatandaşların muhtarlarından büyük beklentiler içerisinde olduğunu belirterek, AK Parti hükumetleri döneminde muhtarlara onursal, ekonomik ve hizmet anlamında pek çok kolaylık ve fırsat sağlandığını söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da mahalle ve köylerde ihtiyaçların tespiti, yapılabilecek hizmetlerin planlanması ve doğru yatırımların halk ile buluşması adına muhtarlarla birlikte çalıştıklarını anlattı.

Uşak Belediyesi olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü yeni dönemde çok aktif bir yapıya kavuşturduklarını dile getiren Çakın, "Bu sayede muhtarlarımızla yürüttüğümüz ortak çalışmaları daha sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Artık hizmetin en hızlı bir şekilde halkımızla buluşması adına muhtarlarımızın iletmek istedikleri şikayetleri, öneri ve talepleri doğrudan Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla alıyor, iletilen konularla ilgili diğer müdürlüklerimize vakit kaybetmeden bilgilendirme yapıyor, yine bu süreci takip ediyoruz" dedi.

Çeşitli kurum müdürlerinin de katıldığı toplantı daha sonra muhtarların talep, öneri ve şikayetlerinin dinlenmesiyle basına kapalı olarak devam etti.