Uşak'ta otomobilin çarptığı tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir- Ankara kara yolunda otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkiye, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

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