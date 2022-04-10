Uşak'ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

10.04.2022 13:42
Uşak'ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası Uşak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası Uşak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce organize edilen ve hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı gösteri sundu, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Ayrıca Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şarkılar seslendirildi, Şeker Evleri Mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AA muhabirine teşkilatın kuruluşunun 177. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşadığı heyecanı dile getiren Gezer, "Çocukluğumuzu, gençliğimizi, yıllarımızı verdiğimiz, evlatlarımızı ekmeğiyle, suyuyla büyüttüğümüz teşkilatımızın doğum günü. Bu hafta boyunca polis arkadaşlarımızla, ailelerimizle beraber, Uşaklıların da desteğiyle çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik." dedi.

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Kaynak: AA

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