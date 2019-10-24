Son Dakika Haberleri: Uşak'ta üniversite öğrencileri mesire alanını temizledi
Son Dakika Güncel Uşak'ta üniversite öğrencileri mesire alanını temizledi

Uşak'ta üniversite öğrencileri mesire alanını temizledi

32 dakika önce

Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri Hacıkadem Mesire Alanı'nı temizledi.

Uşak'ta üniversite öğrencileri mesire alanını temizledi, System.String[]

Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri Hacıkadem Mesire Alanı'nı temizledi.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamadaya göre, "Memleketim Uşak" projesi kapsamında ikametini Uşak'a aldıran Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisi Fakültesi öğrencileri, Uşak Kaşbelen Köyü'ndeki Hacıkadem Çamlığı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk, yaşanabilir bir Uşak için böyle projeleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Düşünceli davranışlarından ve duyarlıklarından dolayı öğrencileri tebrik eden Öztürk, temiz bir Uşak için çalışmalarında kendilerini destekleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a da teşekkür etti.

Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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