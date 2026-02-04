Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uşak'ta düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 177 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin bir diğer çalışmasında ise Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durdurulan 2 şüphelilerin çantalarında yapılan aramada bin 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 6 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK