Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 548 yeşil reçeteye tabi hap, 6 gram kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
