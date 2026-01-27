Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 5 bin 294 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
