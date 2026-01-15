Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Uşak'ta 8 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 3 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza, 2 gram esrar ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
