Uşaklı Taekwondocudan Gururlandıran Başarı
36 dakika önce
Konya'da yapılan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Uşaklı sporcu elde ettiği derecelerle Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.
Konya
'da yapılan Gençler Taekwondo Türkiye
Şampiyonası'nda Uşaklı sporcu elde ettiği derecelerle Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.
Konya'da 3 gün süren Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası yapılan müsabakalarla sona erdi. Uşak adına 55 kilogram da yarışan ve Ramazan Akçadağ
'ın antrenörlüğünü yaptığı milli sporcu Ali Oktay
çıktığı müsabakalarda 7 maçı da kazandı. Kazandığı maçlar neticesinde Türkiye 2.si olan Ali Oktay aynı zamanda Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:14 Kaynak: İHA
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