USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret - Son Dakika

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USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret
6 saat önce
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Bağaç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bağaç'ı AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
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