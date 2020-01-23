USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret - Son Dakika

USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret

6 saat önce

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

USED Genel Başkanı Osman Bağaç'tan, AA'ya ziyaret, System.String[]

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Bağaç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bağaç'ı AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, Erdem Gültekin, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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