Üsküdar'da akılalmaz olay! El frenini çekmeden indiği aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Üsküdar'da el frenini çekmeden otomobilini park eden Fikret Elmas(42), iddiaya göre indikten kısa süre sonra hareket eden otomobili durdurmaya çalışırken, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

EL FRENİNİ ÇEKMEDEN ARAÇTAN İNDİ

Olay, Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Elmas, 34 YH 2837 plakalı otomobilini sokak üzerinde el frenini çekmeden park ederek araçtan indi. Otomobilin hareket ettiğini gören Fikret Elmas(42), otomobilin önüne geçerek durdurmak istediği esnada otomobilin altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı.

HABERİ ALAN YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Fikret Elmas'ın yakınları, haber aldıktan sonra olay yerine geldi. Elmas'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.