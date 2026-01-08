Üsküdar\'da Fırtına Etkili

ÜSKÜDAR'da lodosun ardından fırtına etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Salacak Sahil'inde dev dalgalar oluştu.
İstanbul genelinde lodosun ardından yağışlı havayla fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu metrelerce yükseldi. Fırtınanın etkisiyle sahil boyunca oluşan meterelerce yükseklikteki dalgalar dikkat çekerken Kız Kulesi'ni izlemeye gelenler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.Fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
