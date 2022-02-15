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Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi - Son Dakika

Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi

15.02.2022 10:16

Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi.

İstanbulluların, hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde uğrak noktası olan Kuzguncuk parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddiaya göre zemin güçlendirme çalışmaları nedenleriyle panel çitlerle kapatıldı. Geçen bu bir aylık süre zarfında İBB'li yetkililer tarafından boğaz manzaralı park alanında herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Mahalle sakinleri, parkın kapatılmasına ve yenileme çalışmalarının başlanmamasına tepki gösterdi. Sahil şeridi boyunca etrafı panel çitlerle çevrilen Kuzguncuk parkı dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzguncuk parkının kapatıldığı panel çitlere, "Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB'nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir" yazılı pankart asıldığı görüldü.

"BÜYÜKŞEHİR'İN BİLGİLENDİRİCİ PANKARTLARI ASMASINDA GECİKME OLDU"

Kuzguncuk Mahalle Muhtar Ali Faik Kaptan, "Parkın zemininde bir problem olduğu için altyapı projeleri onunla ilgili tespitlerini yaptı. Proje üzerine çalışılıyor. Hem Paşa limanındaki hem Kuzguncuk Parkında da bilgilendirici pankartlar Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldı. Sanıyorum yaza kadar bitirilecek, yapılacak. Büyükşehir'in pankartları asmasında bir gecikmesi oldu. Dostlarımız, beni tanıyanlar tarafından da bana çokça soru geliyor. Muhtarlığımızın sayfasında da paylaştık. Zeminde ufak bir problem var. O yapıldıktan sonra parkımız açılacak. Pankartta biraz gecikme oldu, asılması için epey zorlandık ancak pankartı astırdık. Tüm kamunun, halkımızın bu konu da bilgilendirmesi lazım" dedi.

"İNŞALLAH YAZA KADAR AÇILIR UMUTLA BEKLİYORUZ"

Vatandaşlardan Halil Dipçi ise "Herhangi bir çalışma olacaksa en kısa zamanda yaza kadar olması lazım. Çünkü milletin yazın en azından sahilleri kullanması gerekiyor. En azından bu bizim açımızdan önemli. Çünkü bizim bir hava alabileceğimiz fazla bir yer kalmadı. Bir tek sahil kenarları kaldı. İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/ İHA)

Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi
Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi
Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi
Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi
Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi
Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi - Son Dakika


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