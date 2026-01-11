Üsküdar'da bir parkta yaşanan kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgayla ilgili çalışma yapıldı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Park Kavgası: 10 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?