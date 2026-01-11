Üsküdar'da Park Kavgası: 10 Gözaltı - Son Dakika
Üsküdar'da Park Kavgası: 10 Gözaltı

11.01.2026 00:16
Üsküdar'da bir parkta çıkan kavgada 10 şüpheli gözaltına alındı, işlemler sürüyor.

Üsküdar'da bir parkta yaşanan kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgayla ilgili çalışma yapıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

