Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da "Patikondu" Projesi

Üsküdar'da "Patikondu" Projesi

1 saat önce

AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerininin dağıtımını yaptı.

Üsküdar'da
AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları "Patikondu" adı verilen kedi evlerininin dağıtımını yaptı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Kasım Tuna, sokak hayvanlarına yönelik böyle bir çalışmayı yapmaktan mutluluk mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Tuna, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

Tuna, daha fazla "Patikondu" tasarlayacakları bilgisini vererek, dağıtımların süreceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:06 Kaynak: AA

Ali Kasım, Üsküdar, Güncel
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