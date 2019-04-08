Son Dakika Haberleri: Üst Üste 5. Adaylığında Belediye Başkanı Seçildi

Üst Üste 5. Adaylığında Belediye Başkanı Seçildi

1 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde, üst üste 4 kez başkanlık yarışını kaybeden Selahattin Çuhadaroğlu, 5. kez girdiği seçimlerde Hafik Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Üst Üste 5. Adaylığında Belediye Başkanı Seçildi, System.String[]
Sivas'ın Hafik ilçesinde, üst üste 4 kez başkanlık yarışını kaybeden Selahattin Çuhadaroğlu, 5. kez girdiği seçimlerde Hafik Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Çuhadaroğlu, Hafik Belediye Başkanlığına ilk kez 1999 yılında aday oldu. Mahalli İdareler Seçimleri'nde 1999 ve 2004 yıllarında DYP'den, 2009 ve 2014'te Saadet Partisinden aday olan Çuhadaroğlu, üst üste 4 kez sandıktan istediği sonucu alamadı.

Son olarak 2019'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'den Hafik Belediye Başkanlığına aday olan Çuhadaroğlu, yüzde 53,37 oyla belediye başkanı seçildi.

Mazbatasını alan Çuhadaroğlu, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve ilçe halkıyla MHP seçim bürosu önünden yürüyerek belediye binası önüne geldi. Burada kurban kesilmesinin ardından dualar edildi.

Belediye binası önünde konuşan Çuhadaroğlu, "25 yıldır aktif siyasetin içinde oldum. 5 dönem ilçe başkanlığı, 5 dönem de belediye başkanı adayı oldum. Hiçbir zaman yılmadım, kaçmadım, kimseye küsmedim. Allah'a şükürler olsun. Halkıma çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık ben onların hizmetkarıyım." diye konuştu.

İl Başkanı Navruz da "Sizlere müjde vermek isterim. Perşembe günü Sayın Devlet Bahçeli'nin makamındaydık. Sivas'ta kazanılan 7 belediyeyi bizzat gelip tebrik edeceğini ve bu ilçelere tek tek uğrayacağını belirtti. Bu da bize büyük bir sevinç ve kıvanç kaynağıdır." dedi.

Konuşmaların ardından 5 dönemdir mücadele ettiği belediye başkanlığı koltuğuna oturan Çuhadaroğlu'na belediye personeli Türk bayrağı takdim etti.

Eşini makam koltuğunda gören Selvi Çuhadaroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:59 Kaynak: AA

MHP, Sivas, Hafik, Güncel
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