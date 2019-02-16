Son Dakika Haberleri: Usta Gazeteci Sarıkaya Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti

Usta Gazeteci Sarıkaya Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, HaberTürk Gazetesi yazarlarından Muharrem Sarıkaya ile bir araya geldi.

Usta Gazeteci Sarıkaya Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, HaberTürk Gazetesi yazarlarından Muharrem Sarıkaya ile bir araya geldi.

Ziyarette Başkan Ataç ve Sarıkaya ülke gündemine ilişkin sohbet ederken, Başkan Ataç Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler hakkında da bilgiler aktardı. Sarıkaya başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Ataç'ı tebrik ederken, Ataç da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Muharrem Sarıkaya, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Sarıkaya, Yaşam
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