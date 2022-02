Usta isimlerin İMÇ'deki sanat eserleri restore edilecek - Son Dakika

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) bulunan Türk sanatının 9 seçkin eserine sahip çıkmak, onarmak ve korumak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İMÇ Yönetim Kurulu, uzun soluklu ve hassas bir projede bir araya geliyor.

Eren Eyüboğlu, Füreya Koral, Sadi Diren, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kuzgun Acar, Nedim Günsür, Yavuz Görey ile Ali Teoman Germaner'in elinden çıkan ve 55 yıldır İMÇ'de sergilenen seramik, heykel ve mozaikler restorasyon sürecine giriyor.

Projeye ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, tarihi anlamda İMÇ bloklarının temsil ettiği dönemi bakımından en iyi mimari özellikleri taşıdığını söyledi.

Yavuz, 1967 yılında İMÇ yönetiminin, dönemin mimarlarının kamusal alanda sanat kavramının en güzel örneğini verdikleri değerlendirmesini yaparak, "Sanat tarihimiz anlamında gerçekten gurur duyulacak bir noktadayız hep birlikte." dedi.

İMÇ'deki eserlerin tartışılmasız kıymetli olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Çarşı yönetiminin bu eserlere değer veriyor olması, bu projeyi Mimar Sinan Üniversitemizle birlikte hazırlaması ve Bakanlığımıza sunması gerçekten farkındalık, bilinç, sanata verilen değer anlamında da çok kıymetli göstergeler. İMÇ yönetimine teşekkür ediyorum yaptıkları işbirlikleri için. İMÇ'nin tabii ki ticaret hayatımızda önemli bir yeri var ama kültür hayatımızda, müzik tarihimizde, popüler kültürümüzde de önemli bir yeri var."

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin kurucusu Osman Hamdi Bey'i de vefat günü olması dolayısıyla konuşmasında anan Yavuz, "Sanat aslında kültürümüzün bir tezahürü, günlük yaşamımızın her şeyimizin dile getirilişi, sanatçılarımız da o kadar yetenekli insanlar ki bütün kültürümüzü, hayatımızı, tarihimizi o kadar iyi bir şekilde neşrediyorlar ki, şu tabloyu konuşmacıları dinlerken bir taraftan izledim, inanılmaz mesajlar var içerisinde. Herhalde tek başına bir doktora tezi yazılabilecek kadar derinlikli bir çalışma" diye konuştu.

Yavuz, İMÇ'deki eserlerin durumuna da değinerek, "Eserlerimizde hem dış mekanda olduğu için atmosferik koşullar hem de insanların yaptıkları kullanımlar nedeniyle bir takım hasarlar, eksilmeler var. Bunları en bilimsel, en iyi şekilde, en doğru malzemeyle bir taraftan temizlik yaparak, bir taraftan da düzenleyeceğiz. Eserlerin bizden sonra da yaşayarak devam etmesi, kalması, bu güzellikleri, bu zengin kültürü bizden sonraki nesillere de taşımak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

"Projeyi önemli ve özel bir günde başlatıyoruz"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi de şunları kaydetti:

"Projeyi önemli ve özel bir günde başlatıyoruz. Bugün üniversitemizin kurucusu Osman Hamdi Bey'in vefatının 112'nci yılı ve burada 55 yıl önce yine hocalarımızın ve sanatçılarımızın yaptığı eserlerin uzun süredir burada maruz kaldığı yıpranma eleştiri konusuydu ve bakılması isteniyordu. Buna bakacak aslında tek kurum da biziz. Hem hocalarımız, sanatçılarımız hem de bünyemizde bir Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Yüksekokulu var ve işi de bu. Dolayısıyla biz buraya bir manevi hak iddia ederek geldik, 'bunları korumaya talibiz' dedik. Burada yapılacak her işi aşama aşama sosyal medyada açtığımız özel bir sayfada duyuracağız. Eser ne durumdaydı, neler yapıldı ve nereye getirildi. Burada manevi bir hak ediyoruz ama bu Türkiye'nin kültür varlığı. Dolayısıyla yapılan her işlemi de kamuoyuna açık olarak göstereceğiz."

İMÇ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Adayılmaz ise "İMÇ'nin modern mimarisinin ve sanat eserlerinin değeri büyük çoğunluk tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Bugünden itibaren İMÇ sanatın merkezi olmaya adaydır. Bu restorasyon projesi bunun ilk adımıdır." diye konuştu.