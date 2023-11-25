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Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu - Son Dakika

Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu

Başarılı oyuncu Erdal Küçükkömürcü, FOX TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi Kirli Sepeti'nin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Kahraman'ın babası Cihangir'i oynayacak.

25.11.2023 - 08:44,  Güncelleme: 08:57
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Başrollerinde Aya Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü dahil oldu.

KAHRAMAN'IN BABASINI OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizi heyecanlı ve eğlenceli konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bir grup hizmetli ve onların çalıştıkları lüks sitedeki ev sahiplerinin etkileyici hikayesini anlatan dizinin kadrosuna usta aktör Erdal Küçükkömürcü katıldı. Küçükkömürcü diziye 9. bölümde dahil olacak ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Kahraman karakterinin babası Cihangir Demir olarak seyirci karşısına çıkacak. İstanbul'un köklü bir ailesinden gelen Cihangir Demir ince zevkli, evinde birçok değerli sanat eseri bulunan, ailesine ve Kahraman'a değer veren bir adamdır.

Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu

Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu - Son Dakika
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