Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu

Başrollerinde Aya Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü dahil oldu.

KAHRAMAN'IN BABASINI OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizi heyecanlı ve eğlenceli konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bir grup hizmetli ve onların çalıştıkları lüks sitedeki ev sahiplerinin etkileyici hikayesini anlatan dizinin kadrosuna usta aktör Erdal Küçükkömürcü katıldı. Küçükkömürcü diziye 9. bölümde dahil olacak ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Kahraman karakterinin babası Cihangir Demir olarak seyirci karşısına çıkacak. İstanbul'un köklü bir ailesinden gelen Cihangir Demir ince zevkli, evinde birçok değerli sanat eseri bulunan, ailesine ve Kahraman'a değer veren bir adamdır.