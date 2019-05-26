Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti (2)

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti (2)

6 saat önce

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMAYeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi.

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti (2), System.String[]


 
DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğu  tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019  tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: Görüntüler Son Dakika'ya geçildi
-Doktorundan açıklama
-Hastaneden ve yoğun bakımdan detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Feyzi SARIKAYA- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:54 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Eşref Kolçak, Güncel
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