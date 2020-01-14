USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ

6 saat önce

Usta oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti.

USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Usta oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu. Recep Aktuğ'un sosyal medya hesabından "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....ö mesajı yayımlandı. Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" mesajını paylaştı.


- İstanbul
Recep Aktuğ, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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