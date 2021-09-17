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Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı - Son Dakika

Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı

17.09.2021 09:19

Türk sinemasının 107. yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ustalara Saygı Gecesi'nde usta oyuncu Tarık Akan anıldı.

Türk sinemasının 107. yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ustalara Saygı Gecesi'nde usta oyuncu Tarık Akan anıldı.

Akan'ın vefatının 5. yıl dönümünde Prof. Dr. Turgut Göksoy, Şerif Antepli ve Ulvi Sulaoğlu'nun arşivinden yola çıkılarak hazırlanan "Artist Defteri Başrolde Tarık Akan Sergisi" ziyarete açıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocukluğunun Bakırköy'de geçtiğini belirterek, "Tarık Akan ve onun yaşıtı birçok sanatçıyla Bakırköy Halk Evi'nden başlayarak, Bakırköy'de, Florya'da çokça beraber olduk. Onlar bizim abilerimizdi." dedi.

Akgün, o dönem Tarık Akan'ı yakından tanıdığını ve etkilendiğini ifade ederek, "Değerli bir abimizdi. Güzel bir insandı. Türk sinemasına katkı sağlamakla beraber, entelektüel yapısıyla bir düşünürdü aynı zamanda. Bizlere zaman zaman etkili konuşmalar yapmıştı. Davranışlarıyla da bize yön vermiştir. Allah rahmet eylesin. Burada onu dostlarımızla beraber anmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Tarık Akan, cumhuriyetin yetiştirdiği önemli simalardan birisi"

"Artist Defteri Başrolde Tarık Akan Sergisi"ne katkı sunan koleksiyoner Dr. Ulvi Sulaoğlu da bugün Tarık Akan'ın mezarını ziyaret ettiğini ve ailesinin, sevenlerinin, Taş Mektep öğrencilerinin de orada olduğunu aktararak, "Hoş bir andı. Çok duygulandım. Tarık Akan, cumhuriyetin yetiştirdiği önemli simalardan birisi. İlk başladığında o bebek yüzüyle bütün genç kızların kalbini kazanmış. Fakat daha sonraki değişimi, ülkenin gerçeklerini dair ortaya koyduğu çalışmalarıyla ün yapmış, kendisini kabul ettirmiş bir sanatçımız." diye konuştu.

Sulaoğlu, çocukluktan başlayarak "artist defterleri" oluşturduğunu ve sanatçıların resimlerini bu deftere yapıştırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oluşturduğum bu defterlerle hep dalga geçerlerdi. Halbuki o artist defterleri gün geldi sergi ve kitap oldu. Bir sanatçının hayatını betimleyebildiğimiz kareler oluşmuş oldu. Sergide de dönemler boyunca Tarık Akan'la ilgili birçok kırpığı bir araya getirdiğim defterler var. Tarık Akan'ın bir filmografisi var. Birçok afiş var. Ödül aldığı filmlerin afişlerini koyduk. Ayrıca hayatına dair küçük fotoğraf karelerine yer verdik. O karelerde de Tarık Akan'ın çalışmalarını, insanlığa katkısını gözlemleyebiliyoruz."

Sergi açılışına konuk olan Tarık Akan'ın oyuncu arkadaşlarından Meral Orhonsay ise Akan'ın çok çalışkan olduğundan bahsederek, "Arkadaşlarını çok düşünen, aktör gibi değil de emekçi gibi çalışan bir insandı. Ben onun arkadaşlığını, çalışkanlığını hiçbir şekilde unutamıyorum. Hep hatıralarımda." dedi.

Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin de konuk olduğu programda ayrıca Hababam Sınıfı filmi gösterildi.

Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı
Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı
Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı
Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı, Büyükçekmece, Tarık Akan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Tarık Akan vefatının 5. yılında anıldı - Son Dakika
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