Son Dakika Haberleri: - Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
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- Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

52 dakika önce

- Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybettiİSTANBUL - Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

- Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Tarık Ünlüoğlu, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
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