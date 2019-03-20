Usta Oyuncu Ümit Yesin Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ümit Yesin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ümit Yesin
, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Ümit Yesin, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındı. Üsküdar
'daki Şakirin Camii
'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile ailesi ve sevenleri usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yesin'in cenazesi defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.
(Zeki İpek/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:16 Kaynak: İHA
Oyuncu Ümit Yesin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ümit Yesin Cenazesinde Konuşan Müjdat Gezen'den Yürek Burkan Sözler
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava