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USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

26.08.2021 19:33

AYDIN'da tedavi gördüğü hastanede, 76 yaşında dil kökü kanseri nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez'in cenazesi vasiyeti üzerine Kuşadası'nda toprağa verildi.

AYDIN'da tedavi gördüğü hastanede, 76 yaşında dil kökü kanseri nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez'in cenazesi vasiyeti üzerine Kuşadası'nda toprağa verildi. Türkiye'de birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan 2 çocuk babası Metin Çekmez, iki hafta önce Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki yazlığında fenalaştı. Çekmez, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, dün yaşamını yitirdi. Son olarak 2014 yılında çekilen 'Kaderimin Yazıldığı Gün' isimli dizide oynayan Çekmez'in cenazesi, vasiyeti üzerine Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ne getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladığı Metin Çekmez için bugün ikindi vakti Hikmet Bayrak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri ile birlikte türkücü Mahmut Tuncer ve tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu katıldı. Törene gelemeyen siyasetçiler ve sanat camiasının önde gelen isimleri gönderdikleri çelenklerle Çekmez'in ailesine başsağlığı diledi. Aile, Çekmez'in tabutu başında taziyeleri kabul etti. Eşinin tabutunun başında gözyaşı döken Sabriye Tezer Çekmez'i kızı Aslı Çekmez teskin etti. Aslı Çekmez, "Babamın birkaç yıldır boğazında tümör vardı. Kanser ile mücadele ediyordu. Son zamanlarımız zor geçti. Yemek yiyemediği için çok kilo verdi. Uzun süre tedavi olmayı istemedi. Ama Davutlar'a gelince ikna oldu. Bir süredir de ışın tedavisi görüyordu. Bize 'Nerede ölürsem beni orada toprağa verin' demişti. Davutları'ı çok seviyordu. Biz de isteğini yerine getirdik" dedi.

'YEŞİLÇAM'IN EMEKÇİLERİNDENDİ'

Türkücü Mahmut Tuncer de, "Metin abiyi 1980 yılında Yeşilçam'a ilk adım attığım o yıllardan tanıyorum. Hep dertleşirdik. Yeşilçam'ın emekçilerinden biriydi. Rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde çok boy göstermişti. Dizilerde çok önemli roller üstlenip iyi işler yaptı. Kanser onu aramızdan aldı. Ben de vefatını öğrenir öğrenmez kendisini son yolculuğuna uğramak için buraya geldim" diye konuştu.Tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu ise "Çok üzücü bir gün yaşıyoruz. Metin Çekmez İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çok önemli bir sanatçısıydı. Sinema ve dizi camiasının çok değerli bir oyuncusuydu. O, gölgesinde huzur bulunan bir çınar gibiydi. Allah'tan ona rahmet diliyorum. Metin Çekmez'i hiç unutmayacağız" dedi. Metin Çekmez'in cenazesi kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Osmaniye Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Metin Çekmez, Kuşadası, Tiyatro, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel USTA SANATÇI METİN ÇEKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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