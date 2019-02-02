Usta sanatçı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı

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Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret