Son Dakika Haberleri: Usta Sanatçı Turgut Arseven Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Sanatçı Turgut Arseven Son Yolculuğuna Uğurlandı

9 dakika önce

Usta sanatçı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı.

Usta sanatçı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı.
01 Şubat'ta sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan 72 yaşındaki oyuncu için bugün Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turgut Arseven'in kardeşi Atacan Arseven, oğlu Efe Arseven, yakınları ve sevenleri katıldı.
"Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik"
Babasının tabutu başında taziyeleri kabul eden Efe Arseven, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Babasıyla her zaman gurur duyacağını ifade eden Efe Arseven, "Çok üzgünüz, çok erken yaşta kaybettik. Belirli bir hastalığı da vardı ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik aslında. Gururluyuz, böyle bir babam olduğu için her zaman gurur duyacağım. Sanat yaşantısı zaten herkes tarafından bilinir. Allah rahmet eylesin" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Efe Arseven ve beraberindekiler, Turgut Arseven'in tabutunu cenaze arabasına taşıdı. Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Turgut Arseven kimdir?
1 Ocak 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında 'Milyarder' isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizilerde ve televizyon filmlerinde de rol alan Arseven, Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı ve çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

EFE, Sabah, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Turgut Arseven, Hayatını Kaybetti Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti

Loto Kuponunu Çalıntı Kartla Aldığı Tespit Edilen Kadının Ödülü Verilmeyecek Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta Sanatçı Turgut Arseven Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]