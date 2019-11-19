Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktı (2)
Son Dakika Güncel Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktı (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından usta tiyatrocu Jale Birsel'in cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktı (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından usta tiyatrocu Jale Birsel'in cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Birsel'in ailesi, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Birsel için helallik alındı. Jale Birsel'in cenazesi, götürüldüğü Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hande NAYMAN/İZMİR,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:01 Kaynak: DHA
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