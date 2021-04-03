Utah Jazz evinde Chicago'yu mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz evinde karşılaştığı Chicago Bulls'u 113-106'lık skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Chicago Bulls'u 113-106 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 37. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova oynamazken, Donovan Mitchell 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert 19 sayı, 13 ribaund ve Jordan Clarkson 19 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti.

Bu sezonki 36. yenilgisini alan Chicago'da ise Thaddeus Young 25 sayı, 7 ribaund ve Zach LaVine 23 sayı, 5 ribaund ile katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 130 - Golden State Warriors: 77

Boston Celtics: 118 - Houston Rockets: 102

New York Knicks: 86 - Dallas Mavericks: 99

Indiana Pacers: 97 - Charlotte Hornets: 114

Memphis Grizzlies: 120 - Minnesota Timberwolves: 108

New Orleans Pelicans: 103 - Atlanta Hawks: 126

Utah Jazz: 113 - Chicago Bulls: 106

Sacramento Kings: 94 - Los Angeles Lakers: 115

Phoenix Suns: 140 - Oklahoma City Thunder: 103

Portland Trail Blazers: 109 - Milwaukee Bucks: 127 - İSTANBUL