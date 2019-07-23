Üvey amcasının oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
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ORDU'nun Akkuş ilçesinde Harun Ç. (40), aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen üvey amcasının oğlu Üzeyir K.'yı (50) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:15 Kaynak: DHA
ORDU'nun Akkuş
ilçesinde Harun Ç. (40), aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen üvey amcasının oğlu Üzeyir K.'yı (50) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılelma Mahallesi Dereköy
mevkisinde meydana geldi. Harun Ç. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen üvey amcasının oğlu Üzeyir K. ile fındık bahçesinde karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Harun Ç. yanındaki av tüfeği ile ateş ederek Üzeyir K.'yı yaraladı. Kanlar içind kalan Üzeyir K., olay yerinde hayatını kaybederken, Harun Ç.'de aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.
Üzeyir K. ve Harun Ç.nin cenazeleri otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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