Son Dakika Haberleri: Üvey çocuklarına evde sütyensiz görünen kadın cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor
Son Dakika Dünya Üvey çocuklarına evde sütyensiz görünen kadın cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor - Son Dakika Dünya

Üvey çocuklarına evde sütyensiz görünen kadın cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir kadın kendi evinde üvey çocuklarına sütyensiz göründüğü için cinsel tacizle suçlanıyor. Kadın ise garajda eşiyle çalışırken elbiselerinin tozlanmaması için üstünü çıkardığını savunuyor.

Üvey çocuklarına evde sütyensiz görünen kadın cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir kadın kendi evinde üvey çocuklarına sütyensiz göründüğü için cinsel tacizle suçlanıyor. Kadın ise garajda eşiyle çalışırken elbiselerinin tozlanmaması için üstünü çıkardığını savunuyor. Mahkemeye taşınan olayda kadın cinsel tacizden 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.


ABD'de ilginç bir cinsel taciz davası yaşanıyor. Utah'ta bir kadına iki üvey çocuğu kendi evinde kadını sütyensiz gördüğü için cinsel taciz davası açtı. İddia ise Colorado eyaletinde üstsüz olmanın yasaklanmasına karşı gelmek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:04 
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