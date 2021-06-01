'Uyanış: Büyük Selçuklu', dün akşam sezon finali ile epik bir bölüme imza attı - Son Dakika

Baturalp, Melikşah'a karşı büyük bir hata yaptığını kabul ederken Başulu'nun da Melikşah ve oğullarıyla birlikte saraya gitmesini kabul etti. Bu durum üzerine Melikşah, Sencer ve Tapar tüm hazırlıkları yaparak Kuvel Kalesi fethi için harekete geçti.

Hasan Sabbah'ı mücadele ettiği sırada yaralayan Melikşah, asıl darbeyi pek çok yere yayılan Batıniler'i ortadan kaldırarak vurdu. Müttefiki kalmayan Sabbah köşeye sıkışırken Melikşah ve Selçuklu askerleri ise Kuvel Kalesi için Bizanslılarla karşı karşıya geldi. 18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi ekran başındaki izleyicilerin nefeslerini keserken, 'Uyanış: Büyük Selçuklu' bu sahne ile kendi rekorunu kırdı. Türkiye televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi için kalabalık bir ekip günlerce hazırlık yaptı. 3 günde çekilen sahnede 60'a yakın dublör, 100'e yakın da figüran yer aldı.

Bölümde Melikşah'ın, Terken'in Karahanlılardan asker getirttiğini öğrendiği dakikalar tansiyonu yükseltti. Tacülmülk'ü saraydan süren Melikşah, Terken'in de tüm yetkilerini elinden aldı. Bu karar karşısında öfkeden deliye dönen Terken, Başulu'nun saraya gelmesiyle birlikte mağlubiyetini kabul etmek zorunda kaldı.

Final sahnesinde Melikşah ile Nizamülmülk arasında geçen Alparslan'a dair konuşma 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni sezonunda yepyeni bir sayfanın açılacağının sinyallerini verdi.

'Uyanış: Büyük Selçuklu', dün akşam yayınlanan sezon finaliyle birinciliğini korudu. Total'de 8.49izlenme oranı, AB'de 9.22 izlenme oranıve ABC1'de ise 10.29 izlenme oranına sahip oldu. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter'da ise uzun süre TT listesinde kaldı.