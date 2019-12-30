Uygur Türkü temalı Kur'an ziyafeti - Son Dakika
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Uygur Türkü temalı Kur'an ziyafeti

7 saat önce

Manisalılar 2020'nin ilk gününü İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Kur'an ziyafetiyle karşılayacak.

Uygur Türkü temalı Kur'an ziyafeti, System.String[]

Manisalılar 2020'nin ilk gününü İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Kur'an ziyafetiyle karşılayacak. Her yıl farklı bir temanın ele alındığı programda bu yıl Uygur Türklerinin yaşadığı zulüm gündeme getirilecek.


İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonunda 1 Ocak 2020 tarihinde saat 20.30'da Geleneksel 5. Kur'an ziyafeti programı gerçekleştirilecek. Program hakkında İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesinde düzenlenen tanıtım toplantısına İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, yönetim kurulu üyeleri ve İHH Manisa Başkanı Mehmet Turhan katıldı.


İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi olarak ilkini 1 Ocak 2016'da düzenledikleri Kur'an Ziyafeti programının bu yıl 5'incisini yine, yeni yılın ilk gününde yani 2020 yılı 1 Ocak akşamı saat 20.30'da Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonunda düzenleyeceklerini belirten İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, "Halkımızın yoğun teveccühü neticesinde sürekli hale gelen 5. Geleneksel Kur'an Ziyafeti programlarımızda her yıl olduğu gibi bu yılda dünyaca isim yapmış, Kur'an-ı Kerimi güzel okuma hususunda dereceler elde etmiş Hafız Karilerimizle halkımızı buluşturup feyz ve maneviyat dolu bir gece yaşamalarını sağlamaya çalışacağız. 4 yıldır her 1 Ocak günü akşamı Manisalı Kur'an sevdalısı kardeşlerimizi birbirinden güzel sesli hafızlarımızla buluşturuyoruz. Bu Kur'an Ziyafeti Programımızda da halkımızı Kur'an-ı Kerimi birbirinden güzel tilavet eden Karilerimiz; Dünya 1'incisi Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Dünya 2'ncisi Hafız Enes Kaput, Afganistan 1'incisi Özbek Hafız Sanaullah Habib, Manisa 1'incisi Hafız Cebrail Çelik, Karaköy Kur'an Kursu ve Ahmet Yesevi Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Yasin Akçe ile buluşturacağız" dedi.


Bu seneki tema Uygur Türkleri


Şimdiye kadar yaptıkları programları mazlumların sesi olmak, onların çektikleri sıkıntıları tüm insanlığa haykırmak amacıyla Arakan, Kudüs ve Yemen temalı olarak icra ettiklerini hatırlatan Özgüvenç şunları söyledi:


"Bu programımızda da yalnızca Müslüman oldukları için, Çin zulmü altında inleyen, tecrit edilen, akla hayale gelmeyecek, insanı insanlığından utandıracak Çin işkencesine maruz kalan Doğu Türkistanlı Uygur Türkü kardeşlerimizi gündemde tutacağız. Böylece İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubemizin de destekleriyle programımızı 'Uygur Türkü Temalı Kur'an Ziyafeti' olarak belirledik. Bu vesileyle tüm Kur'an Sevdalısı dostlarımızı, mazlumların yanında olmak, onlara dua etmek için ve yılın ilk günü akşamını feyz, bereket, huzur ve maneviyatla geçirmek için Kur'an ziyafeti programımıza davet ediyoruz."


Özgüvenç ayrıca Kur'an ziyafeti programının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerine, Yol-Tur'a ve Üzeyir Dindar'a teşekkür etti. - MANİSA

Tema Vakfı, Manisa, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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