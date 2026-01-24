Gültekin Uysal'dan Gaffar Okkan Anması - Son Dakika
Gültekin Uysal'dan Gaffar Okkan Anması

Gültekin Uysal\'dan Gaffar Okkan Anması
24.01.2026 14:37
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 25 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Uysal, "Bugün bir tarafta onu ve kademe kademe şahsında vücut bulan değerleri kaybetmenin acısını yaşarken diğer tarafta katillerinin adeta taltif edildiği gerçeği ile büyük bir öfke duyuyoruz. Gaffar Okkan’ı anmak, geçmişi yüceltmekten çok; devleti akıl, hukuk ve sorumluluk çizgisinde tutma gereğini hatırlamaktır" dedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 25 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Uysal, "Bugün bir tarafta onu ve kademe kademe şahsında vücut bulan değerleri kaybetmenin acısını yaşarken diğer tarafta katillerinin adeta taltif edildiği gerçeği ile büyük bir öfke duyuyoruz. Gaffar Okkan'ı anmak, geçmişi yüceltmekten çok; devleti akıl, hukuk ve sorumluluk çizgisinde tutma gereğini hatırlamaktır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Uysal, şunları kaydetti:

"Gaffar Okkan, görevini kişisel güç alanına dönüştürmeyen, devleti görünür kılmak yerine doğru işletmeye çalışan bir kamu görevlisiydi. Güvenliği, hukukun önüne koymadı; hukuku, güvenliğin temeli olarak gördü. Uğradığı suikast, bireysel bir saldırı değil; kamu düzenini hukuk içinde tesis etme iradesine yönelmiş bir cinayetti. Bugün bir tarafta onu ve kademe kademe şahsında vücut bulan değerleri kaybetmenin acısını yaşarken diğer tarafta katillerinin adeta taltif edildiği gerçeği ile büyük bir öfke duyuyoruz. Gaffar Okkan'ı anmak, geçmişi yüceltmekten çok; devleti akıl, hukuk ve sorumluluk çizgisinde tutma gereğini hatırlamaktır. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyor, katillerini, katillerini taltif edenleri lanetliyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gültekin Uysal'dan Gaffar Okkan Anması

SON DAKİKA: Gültekin Uysal'dan Gaffar Okkan Anması - Son Dakika
