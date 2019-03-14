Son Dakika Haberleri: Uyurken Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

Uyurken Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

23 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren 1 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın sabah ölü bulundu.

Uyurken Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren 1 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın sabah ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Çetin, sabah uyandığında eşi Pınar Çetin'in (38) hareketsizce yattığını gördü. Eşinin tepki vermediğini gören Cemil Çetin, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yapılan incelemelerde uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pınar Çetin'in cenazesi, Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Körfez, Kocaeli, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyurken Kalp Krizi Geçiren 1 Çocuk Annesi Kadın, Yatağında Can Verdi Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı Genç Kadının Uçakta Yaşadığı Rezalet Dünya Gündemine Oturdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 22:53:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyurken Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]