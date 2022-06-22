Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerince uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; sokak satıcısı diye tabir edilen ve madde bağımlılarına para karşılığında uyuşturucu madde temin eden zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışma sonucu M.G., A.D., G.S. ve U.T. isimli şüpheliler, uyuşturucu alışverişi esnasında yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karara istinaden müşterek kullandıkları ikamette gerçekleştirilen aramada alışveriş esnasında ele geçirilenlerle aynı özellikte ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette toplam 277,06 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Burada, Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden U.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.G., A.D. ve G.S. adlı şüpheliler ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ