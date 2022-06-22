Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı

22.06.2022 14:05
Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerince uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerince uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; sokak satıcısı diye tabir edilen ve madde bağımlılarına para karşılığında uyuşturucu madde temin eden zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışma sonucu M.G., A.D., G.S. ve U.T. isimli şüpheliler, uyuşturucu alışverişi esnasında yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karara istinaden müşterek kullandıkları ikamette gerçekleştirilen aramada alışveriş esnasında ele geçirilenlerle aynı özellikte ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette toplam 277,06 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Burada, Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden U.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.G., A.D. ve G.S. adlı şüpheliler ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement